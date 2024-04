Die Rieser Kulturtage starten mit einem umfangreichen Programm

Wanderung, Kunstausstellung, Orgelkonzert oder archäologischer Vortrag: Rund 100 Veranstaltungen zählt das diesjährige Programm. Ein Einblick mit Höhepunkten.

Gerhard Beck, der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, freut sich auf die zahlreichen Veranstaltungen in und um das Ries, welche seit Jahren den besonderen Reiz der Veranstaltungsreihe „Rieser Kulturtage“ ausmachen. Aktuell freut er sich allerdings auch auf die neue Geschäftsstelle des Vereins, die seit Anfang 2024 im ehemaligen Pfarrhaus in Schmähingen untergebracht ist. So sehr, dass er das neue Domizil auch für die Titelseite des Programmheftes ausgewählt hat. Zusammen mit Sieglinde Besel zeichnet er sich verantwortlich für das Programm 2024.

„Die feierliche Eröffnung am 12. April in Fremdingen und die Abschlussveranstaltung am 12. Mai in der Klosterkirche Maihingen darf ich allen Interessierten bereits heute ans Herz legen“, sagt er. Beck verweist aber gleichzeitig auf die über 100 weiteren Veranstaltungen, die im umfangreichen Programmheft, aber auch auf der Vereins-Homepage, nachzulesen sind. „Bei den Veranstaltungen haben wir für jeden etwas dabei“, meint Beck, „von der Naturwanderung bis zur Kunstausstellung und vom Orgelkonzert bis zum archäologischen Vortrag.“ Und tatsächlich ist das Programmheft voll von interessanten Ereignissen, die in ihrer Gänze (und regionalen Breite) betrachtet, wirklich ihresgleichen suchen.

Programm der Rieser Kulturtage 2024

Es beginnt am Sonntag, 7. April, in Lauchheim auf Schloss Kapfenburg mit dem Start der Sommersaison. Gleich darauf, am Dienstag, 9. April, in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth, findet ein erster Höhepunkt mit der Eröffnung der Ausstellung „Feibelmann muss weg“ statt, ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz. Danach geht es Schlag auf Schlag: am 13. April in Balgheim mit „Bauernhäuser im Ries“ und abends in der Nördlinger St. Georgs-Kirche mit „20 Jahre Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble“. Am Sonntag drauf kann man auf den Spuren des Grundgesetzes in Nördlingen wandern oder auf dem Erlebnispfad Blasienberg in Kirchheim am Ries.

Diese Vielfalt und das Unerwartete ist es auch, was die Rieser Kulturtage ausmacht: Man wird quer durch die Heimat geschickt und erlebt Dinge, die selbst manch Alteingesessene nicht auf dem Schirm haben. Weitere Beispiele gefällig: In Balgheim ein Konzert des Frauenchors „Donna Canta“ (14. April.), die Dichterlesung von Erich Pfefferlen in Fremdingen (15. April). In Lauchheim präsentiert das Fauré-Quartett Perlen der Kammermusik, in Wemding wird derweil der „Ausverkauf der Erde“ diskutiert.

Allerlei Riesmomente bei den Rieser Kulturtagen

In Munningen geht es um die Geschichte der Rieser Kirchweih und in Auhausen wird in der Klosterkirche „Der Traum vom Paradies“ gelebt. Das Forum „Junge Kunst“ eröffnet eine Ausstellung im ehemaligen Almarin (26. April), in Birkhausen gibt es Führungen durch das ehemalige Pfarrhaus. Im Reimlinger Schloss findet ein Konzert mit Werken von Josef Haas (27. April) statt und neben dem Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Nördlingen und den Residenzkonzerten folgen viele weitere.

„Ries-Momente“ könnte man die Vielfalt bezeichnen, mit der die Rieser Kulturtag aufwarten. Tatsächlich heißt auch eine Ausstellung so, die in der Klosterkirche Maihingen mit Zeichnungen von Walter Diehm am 28. April eröffnet wird. Am gleichen Tag spielt das H2F-Trio im Orgelbaumuseum in Oettingen: die Steinmeyer-Orgel „Opus 1“ aus dem Jahr 1848 wird dabei Schlagzeug und Saxofon von heute begleiten. Jede und jeder, der sich auch nur einigermaßen für Kultur interessiert, kommt am Programm 2024 der Rieser Kulturtage nicht vorbei: erhältlich in allen relevanten Vorverkaufsstellen im Donau-Ries oder im Netz unter www.rieser-kulturtage.de.