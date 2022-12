Die schönsten Geschenke gibt es nicht zu kaufen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Nördlingen wollten wir wissen: An welches schöne Geschenk erinnern Sie sich? Die Antworten sind überraschend.

Diesen Samstag ist Heiligabend - doch noch vor wenigen Tagen sind in Nördlingen die Menschen von Geschäft zu Geschäft geeilt, um für ihre Lieben ein schönes Geschenk zu finden. Doch welche Päckchen sind eigentlich die besten? Oder welche Geschenke bleiben am längsten in Erinnerung? Das wollten wir von Besucherinnen und Besuchern des Nördlinger Weihnachtsmarkts wissen.

Petra Bruckmeier muss bei der Frage nach den besten Geschenken nicht lange überleben. „Meine Enkelkinder natürlich“, sagt die 65-jährige Nördlingerin, die gerade mit ihrer dreijährigen Enkelin vor dem Kinderkarussell steht. „Vor fünf Jahren bekam ich mein erstes schönstes Geschenk“, so Bruckmeier . Damals wurde ihr erstes Enkelkind geboren, „danach bekam ich nochmals vier weitere schönste Geschenke“. Gemeinsam mit ihren fünf Enkeln im Alter zwischen acht Wochen und fünf Jahren verbringt Petra Bruckmeier gerne viel Zeit, macht Ausflüge wie einen Weihnachtsmarktbesuch, und begleitet sie beim Großwerden. Ein materielles Geschenk fällt ihr nicht ein, denn sei es nicht die Familie, die das schönste Geschenk auf der ganzen Welt ist?

Petra Bruckmeier und ihre Enkelin Foto: Pauline Herrle

Dem zwölfjährigen Jonas Werner fällt sofort ein tolles Geschenk ein, das ihn besonders gefreut hat. Vergangenes Jahr hat er nämlich von seinen Eltern zu Weihnachten eine Drohne geschenkt bekommen. „Das war schon ziemlich cool“, sagt der Maihinger. Mit seiner Drohne dreht Jonas nun oft seine Runden auf dem Sportplatz und erkundet die Landschaft drumherum. Somit habe er immer einen Überblick, was sich so auf den Feldern und Fluren in Maihingen tue, sagt der Zwölfjährige.

Jonas Werner Foto: Pauline Herrle

Sigrid Krusch aus Nördlingen muss bei der Frage nicht lange nachdenken. Die zweifache Mutter ist sich ganz sicher: „Meine zwei Kinder sind mein schönstes Geschenk.“ Auch ihre ganze Familie und die Familie ihres Mannes seien ein großes Geschenk für sie gewesen, welches ihr Leben in positiver Weise bereichert hat. Gerade ist die 39-Jährige mit ihren beiden Kindern, der zweijährigen Lina und dem neun Wochen alten Aaron, und ihrer Schwiegermutter Marietta, die extra für das Weihnachtsfest angereist ist, auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt . Genauso wie Petra Bruckmeier kann sich Sigrid Krusch kein Geschenk vorstellen, welches ihr mehr in den Sinn kommen könnte, als ihre Familie.

Sigrid Krusch Foto: Pauline Herrle

Von einem tollen Geschenk berichtet Harald Degen . Der 82-jährige Nördlinger sagt: „Mein schönstes Geschenk war der Frieden am 8. Mai im Jahr 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg .“ Er erinnert sich noch gut daran, wie erleichtert er und seine Familie waren. Trotz des Friedens musste die Familie noch lange auf die Rückkehr des Vaters warten. „Mein Vater war sieben Jahre lang in russischer Gefangenschaft, ehe auch er zu uns zurückkehren konnte“, so Degen .

Harald Degen Foto: Pauline Herrle

Aber so schön Geschenke sein können, so wichtig sind auch die Wünsche, die noch erfüllt werden sollen. Axel Sieg aus Nähermemmingen wünscht sich nämlich einfach nur mehr Zeit. Zeit mit seiner Familie, seinen Freunden und allen Menschen, die ihm wichtig sind. Auf unsere Frage antwortet der 44-Jährige: „Das schönste Geschenk, welches ich bis jetzt erfahren durfte, ist die Zeit, die ich bereits mit meinen Liebsten verbracht habe.“

Alex Sieg Foto: Pauline Herrle





