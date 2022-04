Diese Möglichkeiten bietet das Stiftungskrankenhaus für Schmerzpatienten noch

Plus Das ambulante Angebot ist mit dem Ruhestand von Dr. Handschuh vorerst weggefallen. Schmerzpatienten können im Nördlinger Krankenhaus dennoch behandelt werden.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen im Landkreis Donau-Ries (gKU) weist darauf hin, dass am Stiftungskrankenhaus Nördlingen nach wie vor eine Schmerzbehandlung von Patienten möglich sei, nur nicht mehr ambulant im Rahmen eines Sprechstundentermins. Befürchtungen, am Stoffelsberg würden gar keine Schmerzpatienten mehr betreut, seien unbegründet.