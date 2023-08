Nördlingen

Dieser Aschaffenburger zeichnet Ansichten aus Nördlingen

Plus Walter Diehm lebt in Aschaffenburg, stammt aus dem Ries und wenn er in die Stadt kommt, entstehen besondere Bilder aus Nördlingen.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Sein schwarzer Stift wandert schnell übers Papier. Walter Diehm sitzt am Montagmittag unter einem Schirm in einer Nördlinger Eisdiele. Vor ihm liegt der Markplatz, rechts das Rathaus und die rote Fassade des ehemaligen Rathauscafés. In Windeseile entsteht eine Nachbildung des Cafés, danach des Rathauses und in wenigen Minuten weitere Ansichten aus Nördlingen, die am Ende mit Aquarellfarben verfeinert werden sollen. In diesen Tagen kann man den 80-Jährigen in der Nördlinger Innenstadt bei seiner Arbeit beobachten. Und wenn es für ihn gut läuft, bald seine Werke in einer Ausstellung im Museum Kulturland Ries.

Walter Diehm ist im Ries aufgewachsen. Nach dem Studium der Innenarchitektur zog es ihn jedoch nicht zurück in den Krater, sondern nach Aschaffenburg. Dort baute er sich eine Existenz auf, ein Einrichtungshaus trägt seinen Namen. Doch als Geschäftsführer will er sich langsam zurückziehen. Dann soll sein Fokus verstärkt auf seine Zeichnungen und Aquarelle gerichtet werden. Sein Wunsch wäre es, sich mit der Kunst ein zweites Standbein aufzubauen. Er sagt: "Nicht, dass mir im Ruhestand langweilig wird."

