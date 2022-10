Big Anchor Beats: „So eine Feier hätten wir nicht für möglich gehalten“

Das Interesse am Big Anchor Beats Festival am Wochenende war groß – am kommenden Samstag geht die Veranstaltung in die Verlängerung. DJs sind begeistert.

Fast genau ein Jahr nachdem das Big Anchor Beats Festival das erste Mal in der Nördlinger Ankerhalle stattgefunden hat, haben die Veranstalter MB Mietpark, Weißgerber Events sowie das CRA-Team nun wieder eine große Veranstaltung auf die Beine gestellt. Selbst top DJs sind begeistert.

Sieben Tage lang haben die Organisatoren die Ankerhalle für das zweitägige Festival vorbereitet. Neben der Bühne wurden Bars und Theken aufgebaut, aber auch die Licht- und Tontechnik installiert. Die Bühnentechnik befindet sich zum Großteil im Besitz des CRA-Teams, weiter wurden jedoch auch diverse Geräte von einer Firma aus Crailsheim angemietet. Außerdem wurde ein 150 KVA Aggregat verwendet, um den Strombedarf in der Halle zu decken. Wie bei der ersten Veranstaltung 2021 waren wieder rund 45 Personen vor Ort im Einsatz.

Big Anchor Beats Festival in Nördlingen: Veranstalter überwältigt

Allein im Vorverkauf wurden etwa 1100 Karten veräußert, davon rund 200 Karten für beide Tage des Festivals. Am Freitagabend kam es für die Besucherinnen und Besucher vor der Ankerhalle zu kurzen Wartezeiten. Zeitweise war die Halle so gut besucht, dass der Zutritt aufgrund von drohender Überfüllung pausiert werden musste.

139 Bilder So feierten die Menschen beim Big Anchor Beats in Nördlingen Foto: Ann-Kathrin Wanger

Nicht nur die Veranstalter waren von dem Andrang überwältigt, sondern auch die DJs. Frank Abele, alias DJ Diabolo, der bereits beim ersten Big Anchor Beats Festival als DJ gespielt hat, erklärte, dass es in Nördlingen öfter solche Veranstaltungen geben müsste. „Hier wird es ganz deutlich: Das Musik-Genre, das hier gespielt wird, gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Die Leute haben Lust zu feiern.“ Er ist der Meinung, dass die Veranstalter eine Lücke in Nördlingen gefüllt haben. Selten habe DJ Diabolo vor einer so großen und motivierten Menschenmenge Musik spielen dürfen.

Zwei der drei Veranstalter: (von links) Michael Biebl von MB Mietparks und Niklas Weißgerber von Weißgerber Events. Foto: Ann-Kathrin Wanger

Auch seine Musiker-Kollegen Spinplex schlossen sich DJ Diabolos Meinung an. „So eine Feier in Nördlingen? Hätten wir nicht für möglich gehalten“, sagte das DJ-Duo. Doch auch DJ Cuebrick, der üblicherweise auf großen Festivals wie dem World Club Dome in Frankfurt oder auf dem Open Beatz Festival in Erlangen das Publikum unterhält, fand lobende Worte für die Veranstalter. „Wahnsinn, was die jungen Männer auf die Beine gestellt haben. Angefangen von der Technik über die Gestaltung der Halle“, sagte der DJ und Produzent.

DJ-Größen Cuebrcik und Moestwanted kommen gern nach Nördlingen

Niklas Weißgerber erklärt, dass es gar nicht so schwierig gewesen sei, die beiden DJ-Größen Cuebrick und Moestwanted nach Nördlingen zu holen. Da er zu DJ Moestwanted einen engen persönlichen Kontakt pflegt, habe dieser seinen Kollegen Cuebrick gefragt, ob er nicht auch in Nördlingen auflegen möchte. In der Halle wurde eine Kamera installiert. Diese übertrug das Geschehen in der Halle live im Backstage-Bereich der Engagierten.

Am Samstag, 22. Oktober, öffnet die Ankerhalle erneut ihre Tore im Rahmen des Big Anchor Beats Festival. Aufgrund der positiven Resonanz wird die Veranstaltung um einen Tag verlängert.