Ehrungen für langjährige Betriebstreue bei der Lebenshilfe

Zum Jahresende hat die Lebenshilfe Donau-Ries im Rahmen ihrer Weihnachtsfeiern langjährige Mitarbeitende aus ihren Fachbereichen geehrt. Über 40 Kolleginnen und Kollegen wurden für ihr herausragendes Engagement und ihre wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren ausgezeichnet. Mit ihrem Einsatz für die Lebenshilfe tragen sie neben ihrer beruflichen Leistung auch für die Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaft bei. Die Lebenshilfe Donau-Ries ist auf die Hingabe und Professionalität ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Bei den Feierlichkeiten sprachen die Vorstände sowie die Leitungskräfte der jeweiligen Fachbereiche persönliche Worte der Dankbarkeit und Anerkennung an die Jubilare. Sie betonten, wie wichtig das tägliche Engagement und die langjährige Erfahrung der Mitarbeitenden für die erfolgreiche Arbeit der Lebenshilfe und für das Wohl der betreuten Menschen sind. „Wir sind stolz auf unsere engagierten Mitarbeitenden, die sich unermüdlich für die Belange unserer Klienten einsetzen“, sagte der Vorsitzende der Lebenshilfe, Günter Schwendner, in seiner Ansprache. „Ihr Einsatz ist maßgeblich für die Qualität unserer Arbeit und hilft uns, unsere Werte tagtäglich in die Praxis umzusetzen.“

