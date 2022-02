Nördlingen

17:04 Uhr

Eigner baut in Nördlingen mit Betonelementen aus dem 3D-Drucker

Plus In Nördlingen werden auf dem ehemaligen BayWa-Gelände Mehrfamilienhäuser errichtet. Dort werden Teile verbaut, die im 3D-Drucker der Firma Eigner entstanden sind.

Von Martina Bachmann

In einer Halle auf dem Gelände der Eigner Bauunternehmung GmbH in Nördlingen steht ein Roboterarm auf einem Sockel. Eine Düse ist am Ende des Arms angebracht. Wenn Florian Greiser die richtigen Befehle am verbundenen Computer eingibt, dann spritzt daraus Beton. Der Roboterarm bewegt sich so, dass unterschiedliche Formen entstehen, die dann in kurzer Zeit ausgehärtet sind. Was sich so einfach beschreiben lässt, ist tatsächlich eine komplexe Innovation, die es in Deutschland kaum woanders gibt – ein 3D-Drucker für Beton.

