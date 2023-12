Nördlingen

18:00 Uhr

Ein Hauch von Christo: Warum die Krankenhausbrücke in Nördlingen verhüllt ist

Die Krankenhausbrücke in Nördlingen ist aktuell verhüllt.

Plus Die Krankenhausbrücke ist derzeit verhüllt und erinnert so ein wenig an den berühmten Künstler. Die Stadt gibt Auskunft über den Fortschritt der Bauarbeiten.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Der Reichstag, ein Teil der römischen Stadtmauer, der Arc de Triomphe – sie alle wurden vom Künstler Christo kunstvoll und aufwendig verhüllt, er verlieh diesen Monumenten so ein neues, Falten werfendes Antlitz, das viele Menschen faszinierte. Und nun die neue Nördlinger Krankenhausbrücke? Verhüllt, vielleicht nicht so elegant, wie Christos Werke, eher etwas grob, mit roten Spanngurten festgezurrt. Doch die Assoziation ist da – eine Reminiszenz an den 2020 verstorbenen Künstler, vielleicht durch einen Christo-Fan aus dem Ries oder gar Aschaffenburg, das zuletzt so manchen Künstler nach Nördlingen geführt hat? Nein, der Grund ist deutlich profaner, wie Wolfgang Wiedemann vom Nördlinger Tiefbauamt unserer Redaktion schildert.

"Das ist ein ganz normaler Vorgang, das ist nicht Außergewöhnliches beim Brückenbau", weist Wiedemann jegliche künstlerische Intention von sich. Denn an der Brücke benötigten die Fachleute ausreichend hohe Temperaturen, um im Winter weiterarbeiten zu können. Man muss damit rechnen, dass das Bauwerk Frost abbekommen und "Frost können wir nicht brauchen". Denn vor allem Mörtel und Beton seien in dieser Hinsicht sehr anfällig: "Dann platzen Wasserkristalle auf und sie können die Funktion nicht mehr erfüllen", etwa der Korrosionsschutz fürs Eisen, Beton besitze nicht mehr die notwendige Festigkeit. Es sollte nicht weniger als fünf Grad Celsius auf der Baustelle haben, so Wiedemann. Daher setzten die Arbeiter eine Heizung unter der Hülle ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen