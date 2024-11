Die Landeskirchliche Gemeinschaft Hensoltshöhe besuchte die Tagespflege St. Vinzenz in Nördlingen . Viele Jahre war das Gebäude im Besitz der Gemeinschaft und dabei Treffpunkt der Mitglieder und Anlaufstelle zum „Miteinander“ bei Gottesdiensten, Freizeitaktivitäten und weiteren Begegnungen. Nach Erwerb des Hauses in der Hinteren Reimlinger Gasse 5 durch den Verein St. Vinzenz und dem gelungenen Umbau in eine Tagespflege können dort seit Januar 2024 bis zu 24 Gäste betreut werden und strukturierte, abwechslungsreiche Tage erleben. Auf die Besichtigung der Räume, deren Ausstattung auf einer Farb-, Material- und Lichtkombination beruht, die auch auf Menschen mit Demenz und bei Seheinschränkungen ausgerichtet ist, fand ein reger Austausch statt. Die Mitglieder der Gemeinschaft waren erstaunt von den „neuen Räumen“, von Seiten der Einrichtungsleiterin Angelika Schäfer und Tagespflegeleiterin Jutta Schön wurden aber auch Hürden aufgezeigt, die zu überwinden waren. Eines war beiden Seiten wichtig und darin waren sie sich unabdingbar einig: Das Gebäude ist weiterhin mit einem guten Geist erfüllt und für Menschen da. „Ein sinnvolles Tun bleibt bestehen.“

