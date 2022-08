Eindrücke vom "Big Bike Meet"-Festival in Nördlingen

Plus Das Biker-Treffen kann nach coronabedingten Einschränkungen in diesem Jahr wieder stattfinden. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher kommen nach Nördlingen.

Es ist heiß, staubig und laut auf dem Nördlinger Flugplatz. Zum siebten Mal findet dort das viertägige Big Bike Meet statt. Die Gäste kommen aus dem gesamteuropäischen Raum, viele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie Sam Mack, einer der Organisatoren des Festivals, erzählt. Die Besucher- und auch Fahrzeugzahlen belaufen sich am Freitagnachmittag auf ungefähr 1500. Was macht das Spektakel aus?