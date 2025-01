Firma Wiegel spendet 2500 Euro an Palliativstation

Bei der Firma Wiegel ist es guter Brauch, regelmäßig für wohltätige Zwecke zu spenden. Dabei ist es Tobias Lutz, dem Bereichsgeschäftsführer Süd, sehr wichtig, dass nicht nur überregional gespendet wird, sondern dass ein Teil des Geldes auch in der direkten Umgebung ankommt. So erhält dieses Jahr die Aktion “Sternstunden” des Bayerischen Rundfunks 2500 Euro und weitere 2500 Euro kommen der Palliativstation in Nördlingen zugute, die in den Augen von Lutz einen wichtigen Beitrag in der Versorgung und Begleitung von Schwerkranken und derer Angehöriger in der Region leistet. Bei seinem vorweihnachtlichen Besuch nutzte er dann auch gerne die Gelegenheit, die Station kennenzulernen und ihre Räumlichkeiten zu besichtigen. Der Förderverein der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung!

