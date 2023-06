Nördlingen

Fußgängerbrücke am Nördlinger Krankenhaus wird monatelang gesperrt

Bald wird sich den Autofahrern an dieser Stelle in Nördlingen ein anderes Bild zeigen: Die alte Fußgängerbrücke zum Krankenhaus wird abgerissen und neu gebaut.

Plus Nördlingen bekommt eine neue Baustelle: Die Fußgängerbrücke auf Höhe des Krankenhauses soll neu gebaut werden, für die gesperrte Straße gibt es eine Umleitung.

Wer zu Fuß oder per Rad aus Nördlingen zum Krankenhaus möchte, kommt an ihr nicht vorbei: an der Brücke "Nö 26", die vor der Klinik über die Staatsstraße 2212 Richtung Reimlingen samt parallelem Radweg hinweg- führt. Für Autofahrer dort ist das Bauwerk ebenfalls ein altbekannter Anblick. Jetzt baut die Stadt Nördlingen die Fußgängerbrücke neu, wofür sie die Straße ab Mittwoch, 28. Juni, sperrt. Die vollständige Sperrung zwischen dem Stift und dem Abzweig an der Krankenhausstraße betrifft voraussichtlich bis Ende Dezember 2023 alle Verkehrsteilnehmer.

"Altbekannt" ist die Brücke tatsächlich. Laut Michael Bauhammer, Leiter des Tiefbauamts bei der Stadt Nördlingen, steht sie seit 1982 an ihrem heutigen Platz. In 41 Jahren habe die Witterung die damals übliche, kostengünstige Bauweise mit Holz in einen "baulich schlechten Zustand" versetzt.

