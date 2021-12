Geldstrafe nach versuchter Messerattacke im Ries

Plus Ein Rieser zückt nach mehreren Streitigkeiten mit seinem Nachbarn ein Messer. Der 68-Jährige muss sich nun vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten.

Der Landwirt einer Rieser Gemeinde ist mit seinen Nachbarn zuletzt häufig in Streit geraten, da er wiederholt Fahrzeuge vor deren Grundstück parkte. Die Nachbarn störten sich daran und baten den Mann, dies zu unterlassen. Doch der 68-Jährige ignorierte diese Bitten. Im Frühjahr eskalierte dann ein Gespräch zwischen dem zwischenzeitlich angeklagten Mann und einem seiner Nachbarn.