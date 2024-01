Nördlingen

vor 32 Min.

Geschichte der Gastronomie: 100 Brauereien gab es einst im Ries

Rund 100 Brauereien gab es im Ries noch 1800. Unser Bild stammt aus dem Jahr 1926 und zeigt die Brauburschen beim Schimmelbräu in Wechingen.

Plus In Nördlingen wurden um 1800 sage und schreibe 46 Gasthäuser und 69 Weinschenken gezählt. Selbst Säuglingen wurden Bier verabreicht.

Von Gerhard Beck Artikel anhören Shape

Bayern und das Bier haben eine enge Verbindung, gilt doch der Gerstensaft manchem noch landläufig als Grundnahrungsmittel. Das bayerische Reinheitsgebot von 1516 ist die weltweit älteste Lebensmittelvorschrift und Bamberg als die „Hauptstadt des Bieres“ befindet sich im fränkischen Teil Bayerns. Viele weitere Superlative wie die Brauereiendichte in manchen Gegenden oder das größte Volksfest der Welt könnten hier bemüht werden. Auch wenn das Ries nicht zu Altbayern gehört, war auch hier das Bier ein wichtiges Getränk und dessen Herstellung weit verbreitet. In einer neuen Serie der Rieser Nachrichten soll auf die Geschichte des Brauwesens im Ries eingegangen werden.

Um das Jahr 1800 gab es im Ries rund 100 Brauereien. Meist handelte es sich natürlich nur um Gastwirtschaften, die ihr eigenes Bier herstellten. Im 19. Jahrhundert ging einerseits die Zahl dieser kleinen Brauhäuser zurück, andrerseits vergrößerten manche Betriebe ihre Kapazitäten und den Bierausstoß. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es noch über ein Dutzend Brauereien im Ries gegeben. Durch weitere Betriebsschließungen verringerte sich die Anzahl in den folgenden Jahrzehnten noch einmal um die Hälfte. Im Jahr 1990 schlossen dann die Kronenbrauerei in Mönchsdeggingen und der traditionsreiche Sixenbräu in Nördlingen. Mit dem Ende der Brauerei Scheible im Jahr 1999 waren nur noch drei größere Brauereien übriggeblieben. Seit dem Ende der Nördlinger Ankerbrauerei 2016 dominieren heute noch der weltweit tätige Konzern Oettinger Bier und das Fürst Wallerstein Brauhaus den hiesigen Markt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen