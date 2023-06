Gewalt gegen Ex-Freundin auf offener Straße endet vor Gericht

Plus Vor ihrem Haus in einer Riesgemeinde schlägt ein Mann seiner Ex-Freundin zweimal hart ins Gesicht, einem Zeugen droht er später. Jetzt ist er verurteilt worden.

Die Panikattacken und Schlafstörungen danach seien schlimmer als die Schmerzen von jenem Abend, sagt die 34-Jährige im Nördlinger Amtsgericht. Zwei Wochen sei sie damals arbeitsunfähig gewesen und noch immer in therapeutischer Behandlung. Aber das Schlimmste sei das Trauma ihres Sohnes. Der Achtjährige hatte mit angesehen, wie sein Vater auf seine Mutter losging und ihr zweimal ins Gesicht schlug. Einen von "zahlreichen Fällen von Beziehungsgewalt in der Region" nennt Richter Gerhard Schamann den Vorfall.

Achteinhalb Jahre waren sie ein Paar gewesen, seit rund eineinhalb Jahren hätten sie im Herbst 2022 getrennt gelebt. Er sei bereits in ihrer Partnerschaft häufiger "aufbrausend" gewesen, antwortet die 34-Jährige auf Nachfrage von Staatsanwalt David Wagner. Ihr Ex-Freund, ein heute 42-Jähriger, spricht von Depressionen, die er damals gehabt habe. Für ihren gemeinsamen Sohn, erklärt sie, hätten sie den Kontakt aufrechterhalten, was bis zum 17. September 2022 auch funktioniert habe.