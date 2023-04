Nördlingen

Großer Andrang in Nördlingen: Das war alles bei der Kneiptour geboten

Plus Das erste Mal seit 2019 konnte wieder die Kneiptour stattfinden. Viele Menschen zogen durch die Bars, manche mussten wegen des Andrangs abgewiesen werden.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Man muss natürlich auch Glück haben, dass ein Event wie die Kneiptour 2023 in Nördlingen am vergangenen Samstag so prächtig funktionierte: der erste richtig laue Abend des Jahres und ein "ausgehungertes" Feiervolk, das endlich wieder raus aus den dicken Jacken und rein in die Szene will. So gesehen war es kein Wunder, dass beinahe vor jeder der 14 Locations eine mehr oder weniger große Menschenmenge mit passenden Kaltgetränken (meist) sich selbst feierte und überall in der Stadt große und kleine Gruppen von Kneipe zu Kneipe zogen.

Los Bressackos traten im Juze bei der Nördlinger Kneiptour auf. Foto: Jochen Aumann

Vor jeder Tür war eine freundliche Security-Crew postiert, die die Bändchen und den jeweiligen "Füllstand" im Inneren der Gasthäuser kontrollierte. So konnte es durchaus vorkommen, dass man sogar mehrere Male vor "verschlossenem" Gewölbe stand, am auffallendsten war das vor der Cohiba Kellerbar, wo die Smashed Potatoes ihre extra scharfe Sound-Gewürzmischung zum Besten gaben. Den geneigten Musikbummlern konnte nicht entgehen, dass beinahe jede Anlaufstelle auch ihr ganz spezielles Publikum beherbergte. Im Café Radlos in der Löpsinger Straße fand sich das altersmäßig etwas gesetztere Publikum ein, dem die Late Trade Company ihre Rock-Coverversionen servierten.

