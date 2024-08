Grüne diskutieren Bahn-Herausforderungen

Die Bahn-Probleme in der Region sind immens und vielleicht größer als angenommen – den Eindruck konnte man zumindest bei der Bahn-Runde des Donau-Rieser Kreisverbands der Grünen in Nördlingen. Und es gibt Bemühen, trotzdem etwas zu verbessern.

Probleme gibt es viele: Man sei manchmal schneller mit dem Rad in Donauwörth als mit dem Schienenersatzverkehr. Verbindungen zwischen Augsburg und Nördlingen würden plötzlich ersatzlos gestrichen. Der Schienenersatzverkehr warte nicht auf den Zug aus Aalen, wenn der Verspätung habe. Es gebe ein „Ping-Pong-Spiel der Unzuständigen“, so Oberbürgermeister David Wittner, der als Gast an der Veranstaltung teilnahm.

Landkreis Donau-Ries: Züge sollen den ganzen Tag wieder ab Dezember fahren

Lichtblicke gebe es trotzdem. Über Beispiele im Regionalverkehr auf der Strecke Nördlingen Donauwörth berichtete Eva Lettenbauer. Die Landtagsabgeordnete der Grünen war eine Referentin des Abends. Die Schließung auf der Strecke nach Donauwörth soll mit der Fahrplanumstellung zum 15. Dezember enden. Das sei auf Anfrage schriftlich versprochen worden. An den Einschränkungen für den Güterverkehr habe sich nichts ändern lassen, aber es habe zumindest Ausgleichszahlungen gegeben. Und die Bayernbahn habe „absolut großartig“ einen Ersatzfahrplan erarbeitet.

Einen Fortschritt gebe es auch bei der Hesselbergbahn: Sie werde noch in diesem Jahr wieder von Gunzenhausen nach Wassertrüdingen fahren. Da das eine Sackgasse sei, gebe es einen gewissen Druck, auch den Anschluss nach Nördlingen zu reaktivieren. Einen langen Atem bräuchte es trotzdem, denn die zuständigen Bayerischen Ministerien würden trotz eindeutiger Forderungen der Region nicht reagieren, was auch Oberbürgermeister Wittner bestätigte.

Grünen-Bahnpolitischer Sprecher: Es wurde zu wenig saniert

Der zweite Referent war Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. In seinem Beitrag wurde deutlich, wie viele der Probleme entstanden sind: Es habe beispielsweise 30 Jahre lang keine Strukturreform bei der Deutschen Bahn gegeben. Gewinn war das Unternehmensziel. Erst jetzt wurde sie auf eine „gemeinwohlorientierte Infrastruktur“ verpflichtet. Erst jetzt beteilige sich der Bund an den Kosten für Sanierungen. Vorher hat er sich nur beteiligt, wenn etwas kaputt war. Konsequenterweise wurde wenig saniert. Es fehle Planungssicherheit, weil Mittel erst kurzfristig zugesagt würden, es gebe Schnittstellenprobleme zwischen Anbietern, hochkomplexe Gesetze wie das „Trassenmautsystem“ müssen dringend geändert werden, genauso wie Regeln beispielsweise für den Fall von „Personen im Gleis“. „Es ist also noch viel zu tun“, meinte Gastel, aber man sei ja auch noch nicht am Ende der Legislaturperiode. Und bei der Bahnpolitik gebe es viel Übereinstimmung unter den Koalitionspartnern.