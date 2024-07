Hackschnitzelanlage in Nördlingen wird optimiert

Zugestimmt haben die Mitglieder des Kreisausschusses am Dienstag einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Nördlingen, die gemeinsame Hackschnitzelanlage auf dem Gelände des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Oskar-Mayer-Straße zu optimieren. Dadurch würde der wirtschaftliche Betrieb verbessert, weil sich mit einer effizienteren Verbrennung und geringeren Wärmeverlusten die laufenden Kosten verringerten, sagte Kreiskämmerer Martin Müller. Die dazu notwendigen technischen Arbeiten erfolgten während der Sommermonate und sollen bis zur Heizperiode abgeschlossen sein.

Die Anlage versorgt neben dem Landwirtschaftsamt, das Theodor-Heuss-Gymnasium, die Sankt-Georgsschule, die Mittelschule in der Squindostraße, das Hallenbad in der Gerhart-Hauptmann-Straße und in Zukunft das neue Hallenbad im Rieser Sportpark. (bs)