Nördlingen

vor 34 Min.

Heißes Papier zum Hallenbad-Neubau in Nördlingen

Plus Der Stadtbaumeister hat eine Kostenprognose erstellt, sollte die Saunalandschaft erst in einem zweiten Bauabschnitt gebaut werden. Stadtpolitiker beziehen Stellung.

Von Bernd Schied

Nach den zu erwartenden Kostensteigerungen beim Bau des neuen Nördlinger Hallenbades hat sich in den politischen Gremien der Stadt weiterer Beratungsbedarf ergeben. Nicht zuletzt im Hinblick auf den angestrebten Nachtragshaushalt, in dem sich bekanntlich die Kosten für das Großprojekt wiederfinden sollen. Wie die einzelnen Ausgabeposten in dem Etat-Nachtrag zu quantifizieren sein werden, ist bis dato noch weitgehend offen. Wird sich der Stadtrat dazu durchringen, an dem bedeutenden Infrastrukturvorhaben deutliche Einsparungen vorzunehmen, um die Ausgaben nicht ins Uferlose steigen zu lassen? Oder nimmt man die Baupreissteigerungen nolens volens in Kauf?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

