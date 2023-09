Ich gestehe: Ich, Theresa, wische jetzt nass

Vor den Sommerferien hat unsere Kolumnistin regelmäßig Flecken entfernt - das war es dann aber auch. Wie sie zur peniblen Nass-Wischerin wurde.

Ich habe einen großen Fehler begangen. Ich habe in einer Phase des inflationären Zeitüberschusses (sechs Wochen Sommerferien, ja, ich erlaube Ihnen hier den ein oder anderen gedanklichen Beamtenwitz) meine Wohnung nass gewischt. Und ich meine damit nicht das Nasswischen, das ich das restliche Jahr durchführe, nämlich mit dem Spüllappen den eben erspähten Fleck entfernen und die im gebückten Zustand plötzlich auftauchenden anderen Flecken geflissentlich übersehen. Nein, ich meine damit, dass ich richtig nass gewischt habe, so mit Eimer und Wischmopp und richtig viel Wasser. Tja und was soll ich sagen: Einmal am Wischen, war ich kaum noch zu halten und wischte mich förmlich in einen Wahn. Und da passierte es, ich fing an mich zu bücken. Noch schlimmer, mich hinzuknien. Das war mein großer Fehler.

Denn plötzlich erreichte ich Ecken, die ich augenscheinlich noch nie zuvor erreicht hatte. Und was soll ich sagen: Jetzt wo ich in diese staubigen Abgründe blicken musste, wo ich hinter die Sofakulissen schauen konnte, jetzt wo ich Dinge sah, die mein Gehirn nie wieder vergessen wird, jetzt weiß ich, dass ich ab sofort regelmäßig nass rauswischen werde. Dass ich regelmäßig vor dem Bett kniend und luftanhaltend versuchen werde, an die Stelle rechts hinterm Holzbein ranzukommen, weil sich da so vieles sammelt. Dass ich regelmäßig einbeinig und auf Zehenspitzen stehend um die Eismaschinen-Schachtel ganz hinten im Regal putzen werde. Dass in meiner gedanklichen Putz-Checkliste nun Tischbeine eine Rolle spielen und Begriffe wie „Leisten“ auftauchen.

Danke Sommerferien. Danke, dass du mir mein altes Leben genommen und mich zu einer Nasswischerin gemacht hast. Ich sehe nur einen Weg, in mein altes Leben zurück zu kehren: Radikaler Entzug. Absolutes Nasswischverbot. Zumindest bis zu den nächsten Sommerferien.

