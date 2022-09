Nördlingen

Im Nördlinger Stift gibt es jetzt eine Frauenklinik

Die neue Frauenklinik am Nördlinger Stift ist am Donnerstag eröffnet worden. Unser Bild zeigt Chefarzt Kiriakos Savvidis in einem neuen Behandlungsraum.

Plus Chefarzt Kiriakos Savvidis und sein Team können Patientinnen in der neuen Frauenklinik im Nördlinger Stift in modernen Räumen behandeln. Was sich im Stift sonst tut.

Die neue Frauenklinik am Nördlinger Stiftungskrankenhaus ist am Donnerstagnachmittag eröffnet worden. Rund 1,7 Millionen Euro wurden in die neuen Räume investiert, die Regierung von Schwaben fördert das Projekt mit circa 900.000 Euro. Chefarzt Kiriakos Savvidis und seine Kollegen können jetzt in modernen Behandlungsräumen ihre Patientinnen untersuchen und Dienstzimmer für Pausen nutzen. Savvidis hat zudem ein klares Ziel, auf welche Themen sich die Nördlinger Frauenklinik in der Zukunft spezialisieren soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

