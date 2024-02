Nördlingen

In Nördlingen sind zwei weitere Ärztehäuser geplant

In Nördlingen sollen zwei weitere Ärztehäuser entstehen – eines in unmittelbarer Nähe, rechts vom kürzlich errichteten Neubau.

Plus Der Stadtrat stimmt dem Bau von zwei Ärztehäusern und Apotheken außerhalb der Stadtmauern zu. OB Wittner spricht von einem "großen Tag für die medizinische Versorgung".

Vor den Toren Nördlingens sollen in absehbarer Zeit zwei weitere Ärztehäuser entstehen. Darin wollen sich auch etablierte Apotheken aus der Kernstadt mit Filialen niederlassen. Entsprechende Anfragen liegen den Investoren vor.

Zum einen handelt es sich um ein Projekt in der Augsburger Straße, wo das Bauunternehmen Arlt unmittelbar neben seinem bereits gebauten und vor der offiziellen Eröffnung stehenden Ärztehaus ein zusätzliches dreigeschossiges Gebäude mit Platz für drei bis fünf Praxen errichten will. Beim zweiten Vorhaben geht es um ein neues Ärztehaus auf dem freien Gelände an der Würzburger Straße zwischen der Firma Autotechnik Heinzmann und der Bahnlinie. Federführend ist hier die Allgemeinarztpraxis Völkl. Auf vier Geschossen sollen dort Räumlichkeiten für zwei bis drei Praxen und eine Apotheke geschaffen werden. Zudem denken die Initiatoren an eine Kindertagespflegeeinrichtung.

