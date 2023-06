Nördlingen

13:32 Uhr

Was hinter dem "Sommer der Achtsamkeit" in Nördlingen steckt

Plus In Nördlingen soll das Thema Achtsamkeit auf verschiedenen Wegen präsent gemacht werden. Einer davon ist der Achtsamkeitspfad von Lisa Schabert.

Von Alicia Geiger Artikel anhören Shape

Achtsamkeit, was ist das eigentlich? Eine Art und Weise, bewusst durch die Welt zu gehen, das Leben aktiv wahrzunehmen. Etwas, das sehr wichtig sei in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt, wie Oberbürgermeister David Wittner in seiner Rede bei der Eröffnungsveranstaltung des Achtsamkeitspfades im Ochsenzwinger in Nördlingen sagte. Am 22. Juni wurde der Sommer der Achtsamkeit offiziell eröffnet. Es handelt sich um ein Rahmenprogramm der Volkshochschule mit vielen verschiedenen Zugängen zum Thema Achtsamkeit, gekoppelt mit dem Kunstprojekt des Achtsamkeitspfades. Dieses wurde von Lisa Schabert angestoßen. Mithilfe einer Kombination aus Texten und Bildern von Nördlingen, die an der Stadtmauer angebracht sind, soll ein neuer Blick auf die Schönheit der Heimat und die besonderen Orte in der Stadt entstehen.

Sommer der Achtsamkeit in Nördlingen ist am 22. Juni gestartet

Am Donnerstag ist es warm im Ochsenzwinger, ein Buffet ist aufgebaut und eine Geigerin spielt im Hintergrund, als sich die Gäste versammeln, um der Einführung in den Sommer der Achtsamkeit beizuwohnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen