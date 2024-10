Die Stadt Nördlingen investiert in das Rieskrater-Museum

Von der Stadtmauer über Sankt Georg bis hin zur Gerd-Müller-Statue: Nördlingen ist reich an Attraktionen. Eine liegt etwas versteckt in der Altstadt, ist aber auf jeden Fall einen Besuch wert. Im Rieskrater-Museum kann man nicht nur erfahren, wie die einzigartige Landschaft um Nördlingen entstanden ist, man kann auch echtes Mondgestein bestaunen. Bald geht das sogar noch ein bisschen besser, denn die Stadt investiert in das Museum.

