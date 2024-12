Johanniter Weihnachtstrucker - Realschule Maria Stern ist dabei

Auch dieses Jahr konnten an der Realschule Maria Stern Nördlingen wieder 22 Päckchen für die Aktion der Johanniter Weihnachtstrucker von den Schülerinnen und Schülern gepackt werden. Die Pakete gehen an bedürftige Menschen in verschiedenen Regionen um sie mit dem Nötigsten zu unterstützen. Organisiert wurde die Aktion an der Realschule von den Schülersprecherinnen und Schülersprecher zusammen mit den beiden Verbindungslehrkräften Christiane Schmehl und Markus Rosenwirth.

