Jugend debattiert am Theodor-Heuss-Gymnasium

Am Theodor-Heuss-Gymnasium ist der bundesweite Wettbewerb „Jugend debattiert“, an dem alljährlich 1400 Schulen teilnehmen, seit Jahren fester Bestandteil. Auch in diesem Schuljahr traten die zwölf besten Debattantinnen und Debattanten der neunten sowie zehnten Klassen im Schulwettbewerb gegeneinander an. In drei Klassenzimmern wurde parallel das Thema debattiert, ob Zoos in Deutschland abgeschafft werden sollten, ein Thema, das so zeitlos wie aktuell ist und immer wieder für Diskussionen sorgt. Für das Finale qualifizierten sich nach der Vorrunde Lina Wunderlich (9a), Mathis Strauß (9a), Sophia Akin (10c) und Anouk Kohlhase (9c). Auf der Bühne der Aula debattierten sie in der Finaldebatte vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der neunten Klassen die Fragestellung: „Sollen Straßen vor Schulen für den Autoverkehr gesperrt werden?“. Dass auch dieses Thema bewegt, zeigte eine sehr angeregte Diskussion, die sich während der Wartezeit bis zur Verkündung der Schulsiegerinnen zwischen dem Publikum und der Schulleiterin, Dr. Renate Rachidi, sowie weiteren Mitgliedern der Schulgemeinschaft entfachte. Letztlich gingen wegen ihrer beeindruckenden Sachkenntnis und starken Überzeugungskraft Anouk Kohlhase und Sophia Akin als Schulsiegerinnen hervor, die das THG beim Regionalwettbewerb am 13. Februar 2025 für die Region Schwaben Nord/Oberbayern Nord vertreten dürfen. Für die Sekundarstufe II werden als Schulsiegerinnen Clara Meißler (11a) und Amelie Kloster (11b) sowie als Ersatzkandidat Leander Jaumann (11b) und als Ersatzkandidatin Eva Sieber (11e) antreten. (AZ)

Schulentscheid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulwettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis