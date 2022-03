Nördlingen

vor 33 Min.

Katholiken in Nördlingen wählen ihre Pfarrgemeinderäte

Plus In Bayern werden demnächst die Pfarrgemeinderäte gewählt. In Nördlingen können die Gläubigen ihre Stimme in die Wahlurne werfen - oder einen neuen Weg wählen.

Von Ann-Kathrin Wanger

In den bayerischen Diözesen finden am 20. März die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen statt. Der Pfarrgemeinderat kümmert sich um die Belange und Wünsche der Gemeindeglieder und vertritt die Pfarrei pastoral. Ebenso steht er der Pfarrgemeinde beratend und beschließend zur Seite. Das Gremium trifft sich vier- bis sechsmal im Jahr, um die verschiedensten Dinge zu besprechen. Zum Beispiel, wie es die Pfarrei bei der Planung der Ostertage, Fußwallfahrten, Pfarrfesten oder bei personellen Angelegenheiten unterstützen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .