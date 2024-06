Nördlingen

vor 25 Min.

Kehrtwende in Nördlingen: OB Wittner will vorerst doch keine Parkgebühren

Plus Der Stadtrat reagiert zweigeteilt auf den überraschenden Vorschlag. Was sich der Rathauschef von den Christsozialen und der Stadtteilliste vorwerfen lassen muss.

Von Martina Bachmann

Das war eine überraschende Kehrtwende: Oberbürgermeister David Wittner hat dem Stadtrat am Donnerstagabend vorgeschlagen, vorerst doch keine flächendeckenden Parkgebühren in Nördlingens Altstadt einzuführen. Erst vor einem Jahr hatte das Gremium in einer emotionalen Sitzung die großflächige Parkraumbewirtschaftung erstmals in der Geschichte der Stadt mit knapper Mehrheit beschlossen. Mit seinem Vorstoß überrumpelte der Rathauschef offensichtlich auch die PWG, die ihn bei der Kommunalwahl 2020 als OB-Kandidaten aufgestellt hatte. PWG-Fraktionsvorsitzender Alexander Deffner sagte: "Ich muss zugeben, dass ich verwundert bin."

Ein Blick zurück: Im Juni 2023, also fast exakt ein Jahr zuvor, war es im Nördlinger Stadtrat um die Verkehrswende gegangen. Die war zuvor in einem nicht-öffentlichen Lenkungskreis debattiert worden, später wurde die Öffentlichkeit mit einbezogen. Die Rieser Nachrichten boten eine Podiumsdiskussion zum Thema an, ein Workshop fand statt, auf dem Wochenmarkt sollte ebenfalls die Meinung der Bürgerinnen und Bürger abgefragt werden. Entschieden wurde schließlich, dass in der gesamten Altstadt Tempo 20 gilt, der Marktplatz im Sommer für den Verkehr gesperrt wird und dass Parkgebühren eingeführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen