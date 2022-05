Nördlingen

06:00 Uhr

Kiesewetter nach Kiew-Reise: "Ungeheuerliche Gräueltaten"

Plus Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist zusammen mit Unions-Chef Friedrich Merz in die Ukraine gefahren. Die Menschen dort berichten von rund 250.000 toten Zivilisten.

Von Martina Bachmann

Herr Kiesewetter, Sie sind nach Ihrem letzten Besuch in unserer Redaktion in die Ukraine gereist, waren in Irpin und in Kiew. Welche Eindrücke haben Sie dort gewonnen?



Roderich Kiesewetter: Es waren sehr vielfältige Eindrücke. Unsere Gastgeber waren sehr aufmerksam und bestens über die innenpolitische Lage in Deutschland informiert. Am bewegendsten war der Besuch in Irpin, einem Vorort vor Kiew. CDU-Vorsitzender Friedrich Merz und ich haben dort mit dem Bürgermeister sowie Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Die Menschen haben uns von den Gräueltaten berichtet, die die russischen Angreifer dort verübt haben. In Irpin gab es eine Wende des Krieges. Hätte die Stadt nicht Stand gehalten, dann wäre Kiew gefallen.

