Nördlingen

12:57 Uhr

Klare Meinung bei den Finanzen und im Sport: Otto Riedelsheimer gestorben

Plus Der frühere Nördlinger Stadtkämmerer und Basketballtrainer wurde 85 Jahre alt. Er führte als Trainer sowohl die Frauen als auch die Männer in die erste Bundesliga.

Von Robert Milde

In jüngster Vergangenheit war es krankheitsbedingt still geworden um Otto Riedelsheimer. Ungewöhnlich still für einen, der ein Leben lang den kritischen Diskurs mit ausgiebigen Diskussionen liebte und pflegte, sei es im Berufsleben, im Sport oder im privaten Umfeld. Am vergangenen Dienstag ist der langjährige Nördlinger Stadtkämmerer und Grandseigneur der Basketballabteilung im Alter von 85 Jahren gestorben.

Otto Riedelsheimer war bereits Basketballer, als es die Basketballabteilung des TSV Nördlingen noch gar nicht gab. Die Korbjäger waren zunächst eine Untergruppe der Turnabteilung, hatten ihre Ursprünge am Nördlinger Gymnasium und verselbständigten sich Mitte der 1950er-Jahre. Oberturnwart Hans Mölls drückte dem jungen Riedelsheimer einige Unterlagen in die Hand, verbunden mit dem Auftrag, den Spielbetrieb der Basketballer zu organisieren. Der Turner Mölls schrieb damit das erste Kapitel einer Basketball-Erfolgsgeschichte, die stets eng mit dem Namen Otto Riedelsheimer verbunden war.

