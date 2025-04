Kreisentscheid Lesen an der Mittelschule Nördlingen

An der Mittelschule Nördlingen fand heuer der Kreisentscheid Lesen der Mittelschulen statt. Liebevoll war alles vorbereitet. Aufgeregte neun Schulsieger, Gäste und die Jury, bestehend aus OB David Wittner, der neuen Schulrätin Iris Samajdar, den Rektoren Johanna Lier, Dr. Renate Rachidi und Andreas Kiesl, Ulrike Schweihofer, Karl Stempfle von der Stadt Nördlingen und den Buchhändlern Ralf und Matthis Lehmann und Nicolas Greno, trafen ein. Nachdem die TheaterAG von Melis Hizli ein Stück präsentierte, in dem beim Vorlesen von Märchen doch so einiges durcheinandergeriet, griff Rektorin Marga Riedelsheimer die Hauptaussage des Stückes auf: „Beim Lesen geht es nicht nur um die richtigen Worte, sondern darum, die Geschichten lebendig werden zu lassen“. Und dass die neun Schulsieger dies beherrschen würden, stand außer Frage. Zwei imposante Bandauftritte und Grußworte des OBs sowie der Schulrätin folgten. Dann wurde es ernst - Wettbewerbszeit! Die Teilnehmer mussten einen bekannten und einen unbekannten Text vortragen. Silvia Fischer führte gekonnt in die Textstellen des unbekannten Buches „Kannawoniwasein“ ein. Alle Leser beeindruckten. Während die Gäste das Buffet genießen durften, hatte die Jury die schwere Aufgabe die Sieger zu ermitteln. Ralf Lehmann würdigte die Leistungen. Was hier geboten wurde, sei einfach grandios. Alle Leser erhielten ein Buch, das von den Buchhändlern gesponsert wurde und zudem eine wunderschön gestaltete Urkunde. Siegerin wurde Pia Spielvogel von der MS Oettingen, zweite Rebecca Wittmann von der MS Nördlingen und dritter Alexander Loznjak von der MS Monheim. Den vierten Platz teilten sich Levi Otto von der MS Asbach-Bäumenheim, Ronela Musa von der Ludwig-Auer-MS Donauwörth, Melissa Sophie Schwerdtner von der Gebrüder-Lachner-MS Rain, Hanni Höfner von der Moll-Berczy-MS- Wallerstein, Aiden Haucke von der Leonhart-Fuchs-MS Wemding und Emilia Groß von der Montessori-Schule. Ein stimmungsvoller Kreisentscheid fand somit sein Ende.

