Krippenspiel im Altenheim St. Vinzenz

Immer kurz vor Weihnachten findet für die Bewohnerinnen und Bewohner im Altenheim St. Vinzenz eine gemeinsame Feier statt. Traditionell beginnt das Fest mit einer ökumenischen Andacht, jedes Jahr ein festlicher und schöner Beginn der Feierlichkeit. In diesem Jahr wurde auf Anregung von Diakon Michael Jahnz ein Krippenspiel aufgeführt - einige Bewohnerinnen und ein Bewohner schlüpften in die Rollen von Maria und Josef, Verkündigungsengel, Wirt und Hirten. Bedenken waren im Vorfeld schon da: „Können wir das? Ich in meinem Alter, mit meinen Gebrechen?", aber schon bei der ersten Probe waren diese Gedanken wie weg geblasen und die Freude stand im Vordergrund. Es war sicherlich eine besondere Andacht für alle. Danach wurde zusammen im Atrium und im Stüble gefeiert. Elke Moll mit ihren Flötenengeln spielte Weihnachtsweisen, das Wemdinger Christkind kam zu Besuch und Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit wurden vorgelesen. Mit einem festlichen Drei-Gänge-Menü endete schließlich das Fest. Müde aber beseelt gingen die Menschen in den Abend - in die Nacht vor der Heiligen Nacht.

