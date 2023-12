Nördlingen

Weil das Interesse fehlt: Die Liselotte-Nold-Schule stellt einen Zweig ein

Ein Zweig an der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen wird eingestellt.

Plus Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nördlingen ist die Trägerin der Schule unweit des Reimlinger Tors. Zuletzt begeisterte ein Zweig immer weniger Jugendliche.

Auf dem Arbeitsmarkt sind sie gesucht: staatlich geprüfte Helfer beziehungsweise Assistentinnen für Ernährung und Versorgung. Dennoch wird genau diese Berufsausbildung bald nicht mehr an der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen angeboten, die Personalverantwortlichen von Großküchen müssen an anderer Stelle neue Mitarbeiter suchen. Warum am Entschluss kein Weg vorbeiführt, erklärt Dekan Gerhard Wolfermann.

Doch zunächst ein Blick zurück: Im Sommer 1911 gründeten Nördlingerinnen und Nördlinger einen Verein. Dessen Ziel wiederum ist die Gründung einer "Töchterschule mit Koch- und Haushaltungsschule in evangelischer Trägerschaft". Und das wird schnell umgesetzt: Bereits 1912 wird der Grundstein für den Schulneubau gelegt, im September 1913 beginnt der Schulbetrieb im stattlichen Gebäude unweit des Reimlinger Tors. Aus dieser Töchterschule geht später die Liselotte-Nold-Schule hervor, deren Leiterin heute Waltraud Bergmaier ist. Dass ausgerechnet der hauswirtschaftliche Zweig aufgegeben werden muss, bedauert sie sehr: "Es war eine sehr schmerzliche Entscheidung. Der Zweig ist ja die Wurzel unserer ganzen Schule."

