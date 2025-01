Flasche ins Gesicht von Disco-Besucher geworfen

Eine Auseinandersetzung unter Disco-Besuchern hat sich am Sonntag um 4.27 Uhr in Nördlingen Am Reitersteg ereignet. Dabei warf ein 33-jähriger Mann nach Angaben der Polizei eine Flasche und traf dabei einen 38-jährigen Mann im Gesicht. Dieser erlitt eine Platzwunde an der Augenbraue und musste im Krankenhaus in Nördlingen behandelt werden. Der erheblich alkoholisierte Täter habe versucht, sich von der Disco zu entfernen, konnte jedoch noch aufgegriffen werden. (AZ)

