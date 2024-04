Nördlingen

Mann versteckt rund 30 Marihuana-Pflanzen in städtischem Garten

Plus Weil er Angst vor einer Durchsuchung hat, fährt ein 27-Jähriger mit seinem E-Scooter Marihuana-Pflanzen in einen fremden Garten. Nun wurde er verurteilt.

Von Verena Wengert

Ein Rieser ist im Sommer 2023 aufgeflogen, nachdem er rund 30 Marihuana-Pflanzen auf einem städtischen Grundstück in der Nähe des Berger Tors versteckt hatte. Vor dem Amtsgericht Nördlingen wurde der 28-Jährige am Mittwoch rechtskräftig verurteilt, weil er damit im Besitz einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln war, was auch nach dem neuen Cannabis-Gesetz illegal ist. Die Pflanzen wogen rund 650 Gramm und wiesen laut Gutachten einen THC-Gehalt von rund 37 Gramm auf. Die Freiheitsstrafe des 28-Jährigen wird zur Bewährung ausgesetzt, obwohl er sich künftig mit einem Cannabis-Zubehör-Shop selbstständig machen will und einschlägig wegen Drogenhandels vorbestraft ist.

Es war Juni 2023, als der Angeklagte über mehrere Tage verteilt auf einem E-Scooter Pflanze für Pflanze auf das städtische Grundstück fuhr. Dem Schöffengericht erklärt er am Mittwochvormittag, dass er Angst vor einer Wohnungsdurchsuchung gehabt habe. Er sei zuvor auf dem E-Scooter aufgehalten worden, weil er kein Kennzeichen angebracht hatte. Daraufhin fand die Polizei bei ihm Haschisch. Um keinen Ärger zu bekommen, entschloss er sich, die Pflanzen umzusiedeln. Weil er sich eigenen Angaben zufolge in einer depressiven Phase befunden habe, putschte er sich mit Amphetaminen auf.

