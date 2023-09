Nördlingen

Mathematik-Professor erklärt, was Mathematik und Musik gemeinsam haben

Plus Der gebürtige Nördlinger Mathematik-Professor Martin Pohl spielt beim Konzert des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters mit. Was Mathematik und Musik gemeinsam haben.

Sie spielen bei dem Konzert als ehemaliges Mitglied des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters am Cello mit. Das Orchester besteht seit 1959 und gilt als musikalisches Exzellenzprojekt des Bezirks Schwaben. In der „Alpensinfonie“ hat Richard Strauss ein eigenes Bergerlebnis verarbeitet, als er 1879 als 15-Jähriger von Murnau auf den Heimgarten hochgelaufen ist. Finden Sie in diesem Stück mit dem Thema des Naturerlebnisses etwas wieder, das Sie persönlich anspricht?



Martin Pohl: Eher umgekehrt. Ich war erst im Urlaub und habe dort auch einige Bergtouren gemacht. Wenn es den Berg hochging, hatte ich die eine oder andere Melodie der „Alpensinfonie“ im Ohr. Strauss hat in diesem großen romantischen Werk alles eingebaut, von Sonnenaufgang über Nebel bis zum Gewitter. Es ist einfach ein tolles Musikstück. In dem riesigen Orchesterapparat kommen sogar Kuhglocken und eine Windmaschine vor. Im Amateurbereich findet man selten ein Orchester, das einen so großen Apparat zur Verfügung hat. Die große Besetzung ist bei diesem Jubiläum wirklich etwas Besonderes.

Anlässlich des Doppeljubiläums werden erstmals in der Geschichte des Orchesters ehemalige Mitglieder zusammen mit den aktuellen musizieren. Was halten Sie von der Idee des Generationentreffens?



Pohl: Ich freue mich vor allem darauf, die Musikerinnen und Musiker zu treffen, mit denen ich in meiner Jugendzeit gespielt habe. 1987 war ich das letzte Mal dabei. Wenn verschiedene Altersgruppen beisammen sind, dauert es eine gewisse Weile, bis die Jugendlichen und die etwas reiferen Menschen den unter Musikern üblichen Umgang miteinander pflegen. Die Jugendlichen haben manchmal einen Respekt, der in diesem Fall nicht angemessen ist. Wenn man zusammen musiziert, musiziert man zusammen – da ist es egal, wie alt man ist und was man bisher in seinem Leben gemacht hat. Man macht einfach zusammen Musik.

