Mieses Frühlingswetter: Nicht jammern, nur feststellen

Die RN-Kolumnistin weiß, dass Jammern eigentlich nichts bringt. Doch etwas sei in diesem Frühjahr anders, schreibt sie.

Eigentlich will ich mich weigern, über das Wetter zu schreiben. Nicht nur, weil es ungute Stimmung weckt oder weil es eh jeder macht, sondern eher weil ich dann ins Jammern verfallen würde. Und ich meine nicht das normale Jammern, sondern ich rede von diesem Rieser „joooohmra“ mit sehr langem Dehnungs-H. Und jooohmra bringt nix, das weiß ich von meiner Oma, die immer sagt „Musch nemma wias isch, wenns net so nimmsch, ischs o a so“. Und damit hat sie irgendwie ziemlich recht.

Also kein Jammern, sondern Feststellen. Ich stelle fest, dass wettertechnisch irgendwas dieses Jahr anders ist. Woran ich das festmache? Zum Beispiel an meiner Winter-Make-Up-Tube. Die neigt sich dem Ende entgegen und ich muss die Entscheidung treffen, ob ich mir nochmal eine zulege oder ob ich mit nobler, aber durchaus unreiner Blässe durch die Gegend laufe. Eigentlich hat die Sonne um diese Jahreszeit meine Haut schon so oft geküsst, dass sowohl Äderlein als auch diese penetranten Pickel, die immer noch nicht erkannt haben, dass ich seit 15 Jahren aus der Pubertät bin, unter einem „sun-beige-Farbton“ verschwunden sind.

Im Solarium anstehen

Oder zum Beispiel daran, dass eine Bekannte neulich meinte, dass sie im Solarium anstehen musste. Anstehen. Im Solarium. Weil Kabine sechs noch acht Minuten Laufzeit hatte und in die zwei direkt vor ihr eine andere, sich nach UV-Strahlen sehnende Leidensgenossen hineingehuscht ist.

Außerdem stelle ich fest, dass mir der Geruch von Discounter-Nackensteaks auf Grillrosten fehlt. Dass ich für diese Jahreszeit zu selten durch Gassen laufe, in denen es nach Kräutermarinade und Mess-Wieschd duftet. Und dass ich mich manchmal ertappe, wie ich Samstagvormittags in der Nähe vom stadtbekannten Würstchenstand stehen bleibe, die Augen schließe und so tue, als würden die Nachbarn grillen. Wahrlich „first world problems“, ich weiß. Aber ich jammere ja nicht, ich stelle lediglich fest.