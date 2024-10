Mitarbeiter der Spedition Döderlein spenden an Palliativstation Nördlingen

Birgit Minder, Leiterin der Personalabteilung und Julia Jais, Vertriebsleitung, überbrachten Oberärztin Adriana Maas nicht nur einen Scheck in Höhe von 600 Euro, sondern auch die Grüße der Mitarbeiterschaft. Diese hatte anlässlich des Sommerfestes der Spedition Döderlein die Idee, mit einer „Kuchenspende“ den Förderverein der Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen zu unterstützen. Zwei Kolleginnen waren leider an Krebs erkrankt, daraus entstand der Gedanke an Palliativstation zu spenden. Insbesondere die externen Zusatztherapeuten, Musik- und Kreativtherapie, Atemtherapie und hundegestützte Therapie werden über derartige Spenden mitfinanziert. Der Dank der Palliativstation gilt allen MitarbeiterInnen der Firma Döderlein.

