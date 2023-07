Lehrerin aus dem Ries mahnt: Mittelschule bitte ohne den Zusatz "nur"

Unsere Kolumnistin ist im Hauptberuf Lehrerin an der Mittelschule. Was sie stört, ist, dass im Zusammenhang mit dieser Schulart meist das Wort "nur" gebraucht wird.

Der Ruf der Mittelschule ist bekannterweise kein sonderlich guter. Das sieht man daran, weil man an allem, was mit ihr zu tun hat, ein „nur“ hinzufügt. Der Zögling hat es „nur“ auf die Mittelschule geschafft. Danach kann man „nur“ eine Ausbildung machen. Die machen da in Mathematik „nur“ die Basics. Ich bin also nur Mittelschullehrerin.

Und gleichzeitig bin ich auch mehr. Viel mehr. Ich bin Wissensvermittlerin und Streitschlichterin, Trösterin und Ersatzmama. Ich bin Planerin und Prüferin, Unterstützerin und gelegentlich auch notwendiges Hassobjekt.

Ratschläge und Verweise

Ich bin die, die Schülerinnen heimlich Tampons zuschiebt und ihnen gleichzeitig was von Periodenunterwäsche erzählt. Die, die Jacken hinterher trägt und verdächtig riechende Turnbeutel entsorgt. Ich bin die, die auf Wunsch Ratschläge erteilt und gegen den Wunsch gelegentlich Verweise. Wenn einer Liebeskummer hat, setze ich mich zu ihm, wenn jemand die Mantelfläche eines Zylinders nicht berechnen kann, auch. Ich erkläre, warum man Energie nicht erzeugen kann und warum man auf den Toiletten nicht rauchen darf.

Ich streite. Viel. Und lange. Und laut. Und ich lächle so lange in traurige, genervte, pubertierende, überschminkte Gesichter, bis sie mir zurück lächeln. Ich sehe wie zwischen Mitschülern Freundschaften entstehen, sehe Neuankömmlinge zu Angekommenen werden. Ich sehe Kinder zu jungen Erwachsenen heranwachsen, die Abschlüsse machen und Ausbildungsverträge unterschreiben.

Diese jungen Erwachsenen pflegen unsere Eltern

Junge Erwachsene, die später mal unsere Hofeinfahrt pflastern, die Winterreifen unserer Autos wechseln, mit unseren Kindern Waldprojekte durchführen oder unsere Eltern pflegen. Mir ist klar, dass dieser Text allein nichts am Ruf der Mittelschule ändern wird, aber vielleicht habe ich Sie davon überzeugt, zumindest das „nur“ im Zusammenhang mit ihr wegzulassen. Ich bin Mittelschullehrerin. Zum Glück. Oder wie meine Kids sagen würden: Beschde.

Schöne Sommerferien.