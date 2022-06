Nördlingen

vor 16 Min.

Moderner Tanz im Schaufenster in Nördlingen bringt die Stadt in Bewegung

"URBANflow" ist der Titel eines Tanzprojektes, das an mehreren Terminen in Nördlingen zu sehen ist.

Plus Moderner Tanz inmitten der Altstadt: In Nördlingen ist in den nächsten Wochen eine Performance-Serie an verschiedenen Orten in der Stadt zu sehen.

Von Peter Urban

Ein modernes Tanzprojekt ist nicht eben Alltag in Nördlingen. Umso schöner gestaltete sich der Auftakt der Performance-Serie „URBANflow“ im leer stehenden ehemaligen City-Sport-Geschäft in der Löpsinger Straße. Die Choreografin und künstlerische Leiterin Barbara J. Lins hat mit und für ihre drei zeitgenössischen Tänzerinnen Veronika Drescher, Bettina Paletta und Linda Waldhoff von der Tipping Dance-Company ein beeindruckendes Konzept entwickelt, das eine Stadt und deren öffentliche Räume in einem völlig anderen Kontext zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen