Motorradfahrer stürzt in Nördlingen und verletzt sich schwer

Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag in Nördlingen ereignet. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad den Zeitblomweg. An der Einmündung Johannes-Kähn-Straße bremste er zu stark ab und geriet ins Schleudern, wie die Polizei berichtet. In der Folge wurde der Zweiradfahrer in den Grünstreifen geschleudert.

Bei der Unfallaufnahme wurde den Angaben nach festgestellt, dass der Fahrer über 1,1 Promille Alkohol intus hatte. Er wurde schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung des Blutalkoholgehalts sei angeordnet worden. An seinem Motorrad ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden (AZ).