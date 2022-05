Nördlingen

vor 17 Min.

Musical mit Denkanstoß: Der "Sonnengesang" von Maria Stern

Plus Vor 800 Jahren machte sich Franz von Assisi Gedanken darüber, wie die Schöpfung bewahrt werden kann. Auf seinem Sonnengesang fußt das Musical der Fachakademie.

Von Ann-Kathrin Wanger

Warum ist Umweltschutz eigentlich so wichtig? Und was hat Franz von Assisi damit zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Musical "Sonnengesang", das Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik in Nördlingen auf die Bühne brachten. Am Ende gab es für die Besucher einen besonderen Denkanstoß.

