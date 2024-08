Nach Verfolgungsjagd: Polizei sucht Besitzer von E-Bike

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 0.15 Uhr in der Löpsinger Straße einen amtsbekannten 21-jährigen Mann bemerkt, der mit einem E-Bike unterwegs war, wie es in einer Mitteilung heißt. Als sie ihn kontrollieren wollten, sei dieser zunächst mit dem Rad durch die Fußgängerzone geflüchtet. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt sprang der Mann vom Rad und warf dieses vor den Streifenwagen, um die Beamten an einer Weiterfahrt zu hindern. Als er zu Fuß flüchten wollte, stürzte er und konnte somit festgehalten und kontrolliert werden.

Bezüglich der Herkunft des E-Bikes habe er keine schlüssigen Angaben machen können. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass der Mann dieses zuvor entwendet hat. Das E-Bike wurde von den Beamten sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarz-rotes Mountain-E-Bike der Marke Prophete. An dem Rad ist eine kleine schwarze Tasche angebracht. Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Besitzer machen können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)