Nördlingen

Nachfolge ungewiss: Orthopäde Koller geht mit 73 in den Ruhestand

Dr. Koller am Schreibtisch in seinem ehemaligen Behandlungszimmer. Zum Jahresende tritt er in den Ruhestand ein.

Plus Der niedergelassene Orthopäde Dr. Adolf Koller beendet seine Arbeit in der Deininger Straße in Nördlingen. So geht es in der Gemeinschaftspraxis nun weiter.

Von Gitte Händel

Zwei Interessenten, ein Widerspruch und ein scheidender Arzt, der das sehr bedauert: Die Nachfolge für Dr. Adolf Koller ist nicht geklärt, für die Patientinnen und Patienten des Nördlinger Orthopäden beginnt eine ungewisse Übergangszeit. Dr. Adolf Koller habe in seiner Familie schon länger davon gesprochen, seine Tätigkeit als Arzt zu beenden, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Jetzt, zum Jahresende 2023, ist es endlich so weit. Mit 73 Jahren ist der Ruhestand auch wohl verdient. Den Übergang hat er sich aber anders vorgestellt, wie er erzählt.

Dr. Koller ist seit 1985 in Nördlingen niedergelassen. Geebnet war sein Weg in die Orthopädie nicht. Aufgewachsen in einem oberbayerischen Dorf, war der Anspruch der Eltern, er solle doch etwas „Gescheites“ lernen, einen richtigen Beruf ergreifen. Aufs Gymnasium geschickt wurde damals auch kaum einer, erzählt der Mediziner. Also wurde er Werkzeugmacher und holte nebenbei schulische Qualifikationen nach. Ein Studium zum Ingenieur oder Berufsschullehrer sei nach dem Abitur 1972 wohl näher gelegen, erinnert er sich. Aber es gab wichtige Anstöße von außen, die ihn zunächst zur Medizin brachten und nach Studium und vier Jahren Tätigkeit als Oberarzt in der Chirurgie zur Niederlassung als Orthopäde in Nördlingen. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt er rückblickend, und: „Es hat alles gepasst.“

