Ein neuer Baumarkt kommt nach Nördlingen: Hier sind Neueröffnungen geplant

Wer ans Einkaufserlebnis in Nördlingen denkt, verweilt in Gedanken oft in der Altstadt. Dort, wo in den Gassen und an den Plätzen kleinere Boutiquen und Händler ihre Ware feilbieten. In der Innenstadt von Nördlingen gebe es aber aktuell keine Neueröffnungen – zumindest keine, die schon spruchreif sind, sagt Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein Nördlingen. Anders ist es in den Gewerbegebieten außerhalb der Stadtmauer: Dort lassen sich hingegen oft Filialen von größeren Handelsketten nieder. Die aktuellen Neuzugänge setzen auf niedrige Preise. Welche das sind.

