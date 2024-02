Neues Buch über die Geschichte der CSU Nördlingen

Plus Alt-OB Paul Kling und Dr. Wilfried Sponsel haben das Werk des Donauwörthers Bernd Lerch vollendet. Im Buch gibt es sogar ein Bild vom heutigen König Charles.

Wenn Paul Kling durch sein neues Buch "Die Christlich-Soziale Union Nördlingen" blättert, dann gibt es kaum eine Person, die er auf den Fotos nicht erkennt. Wobei es Menschen in diesem Band gibt, die ihm näher sind als andere. Zum Beispiel der Mann auf Seite 20, rechts unten. Auch er heißt Paul Kling.

Allerdings mit dem Zusatz "Senior" versehen, dieser Kling ist nämlich der Vater des heute 87 Jahre alten Nördlinger Alt-Oberbürgermeisters. 1946 wurde Paul Kling senior in den Nördlinger Stadtrat gewählt – und allein das hätte gereicht, damit er im Buch genannt wird. Das hat sein Sohn zusammen mit dem ehemaligen Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel und dem verstorbenen Bernd Lerch geschrieben. Darin wird zwar die Geschichte der Christsozialen in der Großen Kreisstadt beschrieben, es sind aber auch die Ergebnisse aller Stadtratswahlen darin enthalten, betont Sponsel: "Nicht nur das Ergebnis der CSU, auch das jeweilige von Grünen oder beispielsweise FDP steht genauso drin."