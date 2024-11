Nikolauskonvoi 2024

Die vergangenen Wochen standen für die Wirtschaftsschule Nördlingen ganz im Zeichen der Solidarität: Im Rahmen des Nikolauskonvois unterstütze die Klasse 10 b eine beeindruckende Hilfsaktion zugunsten bedürftiger Familien in Rumänien. Die Schülerinnen und Schüler mobilisierten das gesamte Berufsschulzentrum Nördlingen und sammelten Lebensmittel, Hygieneartikel, Kinderspielzeuge und Kuscheltiere. Die gespendeten Artikel wurden sorgfältig in speziellen Verpackungsboxen verstaut, die dankenswerterweise von DS Smith, einem Partnerunternehmen der Schule, zur Verfügung gestellt wurden. Neben grundlegenden Versorgungsgütern sollten die Pakete auch kleine Freuden bringen: Mit Spielzeugen und Kuscheltieren hoffen die organisierenden Jugendlichen, besonders den Kindern vor Ort ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Der Transport und die Verteilung der Pakete werden vom Verein Hinsehen und Helfen übernommen, der seit Jahren auf vollständig ehrenamtlicher Basis humanitäre Projekte unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön richtet die Klasse 10 b an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Berufsschulzentrum, die die Aktion mit großzügigen Spenden und tatkräftiger Mithilfe unterstützt haben. Insbesondere die Unterstützung durch DS Smith wurde von den Organisatoren als unschätzbar wertvoll empfunden, da sie die Umsetzung der Aktion erheblich erleichtert hat. Dank dieser gemeinsamen Anstrengung konnte mit der Unterstützung des Nikolauskonvoi ein großer Beitrag geleistet werden, um notleidenden Familien eine Freude zu bereiten und ihre Lebenssituation zu verbessern.

