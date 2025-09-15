Nördlinger Grundschülerinnen gewinnen 2. Platz beim Naturfilmfestival Green Screen

Mit ihrem Stop-Motion-Film „Das Geheimnis des ausgetrockneten Sees“ haben Sofia, Margherita, Bianca und Emely von der Moviebande der Grundschule Nördlingen-Mitte den 2. Platz beim Wettbewerb „Green Report Junior“ erreicht. Die Auszeichnung wurde beim Internationalen Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde verliehen – dem größten Festival für Naturdokumentationen in Europa. Moderiert wurde die Preisverleihung von Tim Gailus, bekannt aus der Kika-Sendung Timster. Der Film erzählt die Geschichte von Lisa und Tom, die feststellen, dass ihr Waldsee ausgetrocknet ist. Tiere leiden unter Durst, bis klar wird: Industrielle Maschinen entziehen dem See das Wasser. Gemeinsam mit sprechenden Tieren und Bäumen stellen sich die Kinder der Ursache und überzeugen den Bürgermeister, den Wasserausstoß zu stoppen. Die Umsetzung beeindruckte besonders: Figuren wurden handgezeichnet, Bild für Bild animiert, Kulissen aus Papier gestaltet. So entstand ein Werk, das Fantasie mit einem aktuellen Umweltthema verbindet. Am Ende geben die Filmemacherinnen Tipps zum Wassersparen und zeigen, wie man Tieren in Städten helfen kann. Die Jury lobte Mut, Zusammenarbeit und Verantwortungsbewusstsein. In der Laudatio hieß es: „Eine emotionale Geschichte, die zeigt, wie politische Entscheidungen heute die Zukunft kommender Generationen beeinflussen.“ Mit diesem Film gewann die Moviebande bereits zuvor den Camgaroo Award. Das Naturfilmfestival Green Screen findet seit 2007 jährlich in Eckernförde an der Ostsee statt und zieht tausende Gäste an. Der Wettbewerb „Green Report Junior“ ermutigt junge Filmschaffende, sich kreativ mit Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Sieger 2025 wurde Ziyuan Wang aus China mit „Back to Xiangshan: A Fishy Tale“. Mit ihrem Beitrag zeigten die Mädchen aus Nördlingen, dass junges Engagement die öffentliche Diskussion über den Schutz der Natur bereichern kann.

