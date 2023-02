Nördlinger kauft gefälschte Rezepte, weil er medikamentensüchtig ist

Plus Einem Nördlinger wird vorgeworfen, mit falschen Rezepten Medikamente gekauft zu haben. Ob er auch damit gehandelt hat, ist unklar – Eigenverbrauch, beteuert der Mann.

Früher war der Nördlinger alkoholkrank. Zwar ist der Mann davon losgekommen, doch stattdessen habe sich seine Sucht auf Medikamente verlagert, erzählt er. Dafür kaufte er gefälschte Rezepte – vermeintlich ausgestellt von einem Arzt aus Donauwörth, für einen angeblichen Patienten aus Neuburg, tatsächlich eingelöst in Nördlingen. Vor Gericht erzählt der Mann von seinem Tablettenkonsum.