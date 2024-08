Einbrüche im Ries: Unbekannter wird in Oettingen gestört

Zwei Vorfälle im Zusammenhang mit Einbrüchen haben sich im Ries ereignet. In Oettingen wurde am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 4.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Linsenmarkt eingebrochen. Die unbekannte Person verschaffte sich laut Polizeibericht durch eine nicht versperrte Plexiglasscheibe Zugang, wurde jedoch durch die Bewohnerin des Hauses entdeckt und flüchtete daraufhin zu Fuß. Zuvor sei der Täter in die angrenzende Garage eingedrungen. Dort entwendete er aus dem unversperrten Pkw fünf Euro Münzgeld. Sachschaden entstand nicht. Der Täter trug bei der Tatausführung einen Damenstrohhut, heißt es im Polizeibericht.

In Nördlingen hatte den Angaben nach eine unbekannte Person versucht, zwischen Mittwoch, 21. August, und Samstag, 24. August, in den Keller eines Einfamilienhauses in der Flurstraße einzubrechen. Die Bewohner stellten an der Kellertür frische Kratzspuren fest. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Die Polizei bitte bei beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. Des Weiteren rät die Polizei auch in den warmen Sommermonaten Fenster und Türen nachts zu verschließen. Auch Garagen und die darin befindlichen Fahrzeuge sollten verschlossen sein. (AZ)